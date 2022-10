PFFFF – Phénoménal Faouët Frisbee Fanfare Festival Le Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Le Faouët

PFFFF – Phénoménal Faouët Frisbee Fanfare Festival Le Faouët, 26 mai 2023, Le Faouët. PFFFF – Phénoménal Faouët Frisbee Fanfare Festival

Le Faouët Ctes-d’Armor

2023-05-26 – 2023-05-28 Le Faouët

Ctes-d’Armor Ce festival sera un mélange des genres entre tournoi d’ultimate frisbee et musique, où les musiciens vont rythmer les phases de jeu, encourager les équipes et s’affronter en joutes amicales et acharnées. Des équipes d’ultimate venues de toute la Bretagne et des fanfares animeront le bourg après les matchs. Programme détaillé à venir. jul.antoine@yahoo.fr +33 2 96 38 33 58 Le Faouët

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Le Faouët Autres Lieu Le Faouët Adresse Le Faouët Ctes-d'Armor Ville Le Faouët lieuville Le Faouët Departement Ctes-d'Armor

Le Faouët Le Faouët Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-faouet/

PFFFF – Phénoménal Faouët Frisbee Fanfare Festival Le Faouët 2023-05-26 was last modified: by PFFFF – Phénoménal Faouët Frisbee Fanfare Festival Le Faouët Le Faouët 26 mai 2023 Ctes-d'Armor Le Faouët Le Faouët Ctes-d'Armor

Le Faouët Ctes-d'Armor