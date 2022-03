Pfastatt’Art Pfastatt Pfastatt Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pfastatt

Pfastatt'Art Pfastatt, 30 avril 2022, Pfastatt.

2022-04-30 – 2022-04-30

Lors de cette exposition d'art contemporain, les univers du Street art et du pop art seront à l'honneur. 24 artistes professionnels vous y attendent : peintres, sculpteurs, peintres-sculpteurs et designer. Le parrain de cette édition est l'artiste local ZED (David Zeller) qui créé les Flexos, des petits bonhommes en plexiglass, acier ou bronze. +33 3 89 52 46 10

