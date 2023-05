Festival Môm’en scène 1 rue Concorde, 9 juin 2023, Pfastatt.

La Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pfastatt célèbre la jeunesse et le théâtre. A cette occasion, la MJC organise le festival Môm’en scène qui permet aux jeunes artistes des environs de monter sur scène et de proposer au public des comédies, des tragédies, des textes de grands auteurs ou encore des créations..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

1 rue Concorde

Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est



The Maison de la Jeunesse et de la Culture of Pfastatt celebrates youth and theatre. On this occasion, the MJC organizes the festival Môm’en scène which allows young artists from the area to go on stage and offer the public comedies, tragedies, texts by great authors or even creations.

La Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pfastatt celebra la juventud y el teatro. Con este motivo, la MJC organiza el festival Môm’en scène, que permite a jóvenes artistas de la zona subirse al escenario y ofrecer al público comedias, tragedias, textos de grandes autores o incluso creaciones.

Das Haus der Jugend und Kultur in Pfastatt feiert die Jugend und das Theater. Zu diesem Anlass organisiert das MJC das Festival Môm’en scène, das jungen Künstlern aus der Umgebung die Möglichkeit bietet, auf die Bühne zu gehen und dem Publikum Komödien, Tragödien, Texte großer Autoren oder auch Uraufführungen zu präsentieren.

