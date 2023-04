Visite guidée du sentier viticole de Pfaffenheim, 6 juillet 2023, Pfaffenheim.

Visite guidée du sentier viticole de Pfaffenheim suivie d’une dégustation de vins d’Alsace chez un vigneron du village. Possibilité d’emmener son pique-nique et de pique-niquer chez le vigneron après la balade..

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-31 11:45:00. 0 EUR.

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour of the Pfaffenheim wine trail followed by a tasting of Alsatian wines at a winegrower’s in the village. Possibility to bring your own picnic and to have a picnic at the winegrower’s after the walk.

Paseo guiado por la ruta del vino de Pfaffenheim seguido de una degustación de vinos alsacianos en casa de un viticultor del pueblo. Posibilidad de llevar su propio picnic y de merendar en casa del viticultor después del paseo.

Geführte Besichtigung des Weinlehrpfads in Pfaffenheim mit anschließender Verkostung von Elsässer Weinen bei einem Winzer im Dorf. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick mitzunehmen und nach dem Spaziergang bei dem Winzer zu picknicken.

