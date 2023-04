Visite guidée du sentier des sanctuaires, 5 juillet 2023, Pfaffenheim.

Découverte commentée du village et de son vignoble, jusqu’à la Chapelle Saint-Léonard. Sur inscription..

2023-07-05 à ; fin : 2023-08-30 12:00:00. 0 EUR.

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour of the village and its vineyards, up to the Chapelle Saint-Léonard. Registration required.

Visita guiada del pueblo y sus viñedos, hasta la Chapelle Saint-Léonard. Inscripción obligatoria.

Kommentierte Entdeckungstour durch das Dorf und seine Weinberge bis zur Kapelle Saint-Léonard. Auf Anmeldung.

