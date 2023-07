FÊTE DU MELON Pezens, 9 juillet 2023, Pezens.

Pezens,Aude

15ème édition de la Fête du melon à Pezens.

Comme chaque année, Pezens présente son événement, la fameuse fête du melon !

Au programme :

– 9H-18H : Marché du melon 1ère fleur Pays Cathare et des produits du terroir.

– 11H : Inauguration officielle de la manifestation en présence des partenaires. Puis un apéritif sera offert par La Mairie de Pezens et la Chambre d’Agriculture de l’Aude.

– 12H : Restauration sur place « Menu du terroir » accompagné d’un spectacle par « Les Pin’up » (20 € par personne).

Toute la journée :

Restauration rapide, buvette, animations pour petits et grands : jeux en bois, château gonflable, atelier maquillage et tatouages éphémères, promenade à dos d’ânes, ferme pédagogique….

15th edition of the Melon Festival in Pezens.

Like every year, Pezens presents its event, the famous melon festival!

On the program:

– 9am-6pm: 1st-flower Pays Cathare melon and local produce market.

– 11am: Official opening of the event in the presence of our partners. An aperitif will be offered by the Mairie de Pezens and the Chambre d’Agriculture de l’Aude.

– 12pm: On-site catering « Menu du terroir » accompanied by a show by « Les Pin’up » (20 ? per person).

All day long:

Fast food, refreshments, entertainment for young and old: wooden games, bouncy castle, face painting and ephemeral tattoos, donkey rides, educational farm…

15ª edición de la Fiesta del Melón en Pezens.

Cada año, Pezens presenta su famosa fiesta del melón

En el programa:

– de 9:00 a 18:00 h: 1ª flor Pays Cathare melón y mercado de productos locales.

– 11.00 h: Inauguración oficial del evento en presencia de los socios. El Ayuntamiento de Pezens y la Cámara de Agricultura del Aude ofrecerán un aperitivo.

– 12.00 h: Catering in situ « Menu du terroir » acompañado de un espectáculo a cargo de « Les Pin’up » (20 € por persona).

Durante todo el día:

Comida rápida, refrescos, animaciones para grandes y pequeños: juegos de madera, castillo hinchable, pintura de caras y tatuajes efímeros, paseos en burro, granja educativa…

15. Ausgabe des Melonenfests in Pezens.

Wie jedes Jahr präsentiert Pezens seine Veranstaltung, das berühmte Melonenfest!

Auf dem Programm stehen :

– 9H-18H: Markt der Melone 1ère fleur Pays Cathare und der regionalen Produkte.

– 11H: Offizielle Eröffnung der Veranstaltung in Anwesenheit der Partner. Anschließend wird ein Aperitif von der Gemeindeverwaltung von Pezens und der Landwirtschaftskammer des Departements Aude angeboten.

– 12H: Restauration vor Ort « Menu du terroir », begleitet von einer Show von « Les Pin’up » (20 ? pro Person).

Den ganzen Tag über :

Schnellrestaurants, Erfrischungsstände, Animationen für Groß und Klein: Holzspiele, Hüpfburg, Schminkatelier und vergängliche Tattoos, Eselreiten, pädagogischer Bauernhof…

