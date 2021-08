Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PÉZENAS VISITE DANS LES PAS DE MOLIÈRE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas Visite guidée “Dans les pas de Molière ”

Partez à la découverte des lieux fréquentés par Molière lors de ses séjours à Pézenas entre 1650 et 1656. Visite commentée de l’hôtel d’Alfonce pendant la visite.

Samedi 14h30

préalable au 04 67 98 36 40 ou au 06 72 95 93 68

Rendez-vous : Office de Tourisme Place des Etats du Languedoc Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire

Partez à la découverte des lieux fréquentés par Molière lors de ses séjours à Pézenas entre 1650 et 1656. Visite commentée de l’hôtel d’Alfonce pendant la visite.

Partez à la découverte des lieux fréquentés par Molière lors de ses séjours à Pézenas entre 1650 et 1656. Visite commentée de l’hôtel d’Alfonce pendant la visite.

