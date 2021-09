Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PÉZENAS “SUR LA ROUTE DES ANTIQUAIRES” Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

PÉZENAS "SUR LA ROUTE DES ANTIQUAIRES" 2021-10-10 08:00:00 – 2021-10-10 18:00:00

Pézenas Hérault Le Grand Déballage des antiquaires et brocanteurs est de retour le dimanche 10 Octobre 2021 ! Grand déballage de plus de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la Route des Antiquaires (traversée de Pézenas).

De nombreux exposants vous accueillent sur toute la traversée de ville de 8 heures à 18 heures.

Lieu Pézenas Ville Pézenas lieuville 43.4618#3.42428