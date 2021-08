Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PÉZENAS MUSÉE DE LA PORTE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

PÉZENAS MUSÉE DE LA PORTE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas, 18 septembre 2021, Pézenas. PÉZENAS MUSÉE DE LA PORTE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Pézenas Hérault Présentation du Musée de la Porte à l’entrée, ensuite visite libre S’étendant sur 6 salles, ce musée unique présente une collection de 110 portes d’entrées, du XVIe au XXe siècle, des fenêtres, des ferronneries, heurtoirs, serrures, outils anciens… sauvés miraculeusement de l’oubli et de la destruction. Les enfants cherchez le trésor du

Vendredi – samedi – dimanche 10h00 à 12h30 – 14h30 à 18h00

Rendez-vous 5 rue Montmorency à Pézenas Proposé par l’Association pour la sauvegarde et la transmission du savoir-faire des métiers du bois. Présentation du Musée de la Porte à l’entrée, ensuite visite libre +33 4 67 98 35 05 Présentation du Musée de la Porte à l’entrée, ensuite visite libre S’étendant sur 6 salles, ce musée unique présente une collection de 110 portes d’entrées, du XVIe au XXe siècle, des fenêtres, des ferronneries, heurtoirs, serrures, outils anciens… sauvés miraculeusement de l’oubli et de la destruction. Les enfants cherchez le trésor du

Vendredi – samedi – dimanche 10h00 à 12h30 – 14h30 à 18h00

Rendez-vous 5 rue Montmorency à Pézenas Proposé par l’Association pour la sauvegarde et la transmission du savoir-faire des métiers du bois. dernière mise à jour : 2021-09-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville 43.46164#3.42288