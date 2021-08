Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PÉZENAS MAISON DES METIERS D’ART JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

PÉZENAS MAISON DES METIERS D’ART JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas, 18 septembre 2021, Pézenas. PÉZENAS MAISON DES METIERS D’ART JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Pézenas Hérault Boutique Ateliers d’Art de France

L’ancienne maison consulaire abrite cette boutique Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art fédérant plus de 6000 professionnels sur le territoire national.

Rendez-Vous : 6 place Gambetta Visite guidée : Les portes de Pézenas

Accompagnées d’une guide-conférencière, les visites permettront de partir à la découverte de portes historiques dans la ville et de rencontrer Serge Ivorra, menuisier ébéniste, dans son atelier. Sur réservation au 04 67 98 16 12, à la Maison des Métiers d’Art, 6 place Gambetta L’ancienne maison consulaire abrite cette boutique Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art fédérant plus de 6000 professionnels sur le territoire national. +33 4 67 98 16 12 Boutique Ateliers d’Art de France

L’ancienne maison consulaire abrite cette boutique Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art fédérant plus de 6000 professionnels sur le territoire national.

Rendez-Vous : 6 place Gambetta Visite guidée : Les portes de Pézenas

Accompagnées d’une guide-conférencière, les visites permettront de partir à la découverte de portes historiques dans la ville et de rencontrer Serge Ivorra, menuisier ébéniste, dans son atelier. Sur réservation au 04 67 98 16 12, à la Maison des Métiers d’Art, 6 place Gambetta dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville 43.46102#3.42272