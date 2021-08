Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PEZENAS LA GRANGE DES PRES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Visite guidée de la Grange des Près

Les grandes heures du domaine de la Grange des Prés, depuis les Ducs de Montmorency

Ce château des ducs de Montmorency et du Prince de Conti a abrité une cour brillante divertie par l’Illustre théâtre, la troupe de Molière. Surnommée la Versailles du Languedoc, la propriété abrite un parc (classé MH), le château (inscrit MH) et une chapelle.

Dimanche à 10h

Sur réservation préalable au 04 67 98 36 40 ou au à 06 72 95 93 68

Rendez-vous sur le parking devant le château, route de Montpellier

