LE JAPON À PEZENAS Pézenas, 10 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Du 10 novembre au 23 décembre, venez découvrir la culture Japonaise dans tout ses états !.

2023-11-10 fin : 2023-12-23 . .

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



From November 10 to December 23, discover Japanese culture in all its forms!

Del 10 de noviembre al 23 de diciembre, venga a descubrir la cultura japonesa en todas sus formas

Entdecken Sie vom 10. November bis zum 23. Dezember die japanische Kultur in all ihren Facetten!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE