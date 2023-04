« ICI MOLIERE ! » – VISITE THEATRALISEE ET MUSICALE DE PEZENAS 20 Place du 14 Juillet, 11 juillet 2023, Pézenas.

Parmi les gens qui viennent visiter Pézenas l’année de son 400e anniversaire, y aurait-il un certain JBP ?

Aurait-il secrètement envie d’apprendre comment les gens du XXIe siècle imaginent sa vie lorsqu’il vivait ici ?

Dans le sillage des comédiens et d’une guide-conférencière, visitez Pézenas sur les pas de Molière, au fil des trésors du patrimoine du XVIIe siècle.

Réservation obligatoire.

2023-07-11 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-11 . EUR.

20 Place du 14 Juillet

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



In the wake of the actors, visit Pézenas in the footsteps of Molière, along the treasures of the 17th century heritage.

Dramatized visits in homage to the 400th anniversary of Molière.

By the companies : Lo Teatre de la Carriera and la Fabrique Sauvage.

Entre las personas que vengan a visitar Pézenas en el año de su 400 aniversario, ¿habrá un tal JBP?

¿Querría saber en secreto cómo se imaginaba la gente del siglo XXI su vida cuando vivía aquí?

Siguiendo la estela de los actores y de un guía, visite Pézenas tras las huellas de Molière, a lo largo de los tesoros del patrimonio del siglo XVII.

Reserva obligatoria

Ist unter den Menschen, die Pézenas im Jahr seines 400-jährigen Bestehens besuchen, vielleicht ein gewisser JBP?

Würde er insgeheim gerne erfahren, wie sich die Menschen des 21. Jahrhunderts sein Leben vorstellen, als er hier lebte?

Besuchen Sie Pézenas im Gefolge von Schauspielern und einer Fremdenführerin auf den Spuren von Molière und entlang der Schätze des Kulturerbes aus dem 17.

Obligat

