L’APOLOGIE DE SOCRATE – ILLUSTRE THÉATRE 22 avenue de la Gare du Midi Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

L’APOLOGIE DE SOCRATE – ILLUSTRE THÉATRE 22 avenue de la Gare du Midi, 7 juin 2023, Pézenas. La plaidoirie de Socrate face à ses juges. Un texte fondateur de la philosophie occidentale..

2023-06-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-07 . EUR.

22 avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Socrates’ plea to his judges. A founding text of Western philosophy. El alegato de Sócrates a sus jueces. Un texto fundador de la filosofía occidental. Das Plädoyer von Sokrates vor seinen Richtern. Ein Gründungstext der westlichen Philosophie. Mise à jour le 2023-05-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu 22 avenue de la Gare du Midi Adresse 22 avenue de la Gare du Midi Ville Pézenas Departement Hérault Lieu Ville 22 avenue de la Gare du Midi Pézenas

Pézenas 22 avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

L’APOLOGIE DE SOCRATE – ILLUSTRE THÉATRE 22 avenue de la Gare du Midi 2023-06-07 was last modified: by L’APOLOGIE DE SOCRATE – ILLUSTRE THÉATRE 22 avenue de la Gare du Midi 22 avenue de la Gare du Midi 7 juin 2023 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas

Pézenas Hérault