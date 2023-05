AQUARIUM MARIN 6 Place Gambetta, 6 juin 2023, Pézenas.

AQUARIUM MARIN

9 créateurs ont imaginé un aquarium marin dans la Maison des Métiers d’Art de Pézenas. Du métal, de la céramique, du verre et du papier pour créer baleines, hippocampes, coraux, plantes marines et poissons divers qui viendront coloniser une partie de notre boutique..

2023-06-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

6 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



MARINE AQUARIUM

9 creators have imagined a marine aquarium in the Maison des Métiers d’Art in Pézenas. Metal, ceramics, glass and paper to create whales, seahorses, corals, marine plants and various fish that will colonize a part of our store.

ACUARIO MARINO

9 creadores han imaginado un acuario marino en la Maison des Métiers d’Art de Pézenas. Metal, cerámica, vidrio y papel para crear ballenas, caballitos de mar, corales, plantas marinas y peces diversos que colonizarán una parte de nuestra tienda.

AQUARIUM MARIN

9 Schöpfer haben sich im Maison des Métiers d’Art in Pézenas ein Meeresaquarium ausgedacht. Aus Metall, Keramik, Glas und Papier wurden Wale, Seepferdchen, Korallen, Meerespflanzen und verschiedene Fische geschaffen, die einen Teil unseres Ladens besiedeln werden.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE