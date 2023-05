FOCUS GRANDE DÉCORATION 6 Place Gambetta, 6 juin 2023, Pézenas.

FOCUS GRANDE DECORATION

Dans la mezzanine de la Maison des Métiers d’art, venez découvrir cet été une sélection de pièces de mobilier, de luminaires , de muraux et de sculptures .

Classées Grande Décoration, ces œuvres réalisées en pièce unique ou série très limité ont été exécutées avec art et savoir faire d’exception..

2023-06-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-23 18:00:00. .

6 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



FOCUS LARGE DECORATION

In the mezzanine of the Maison des Métiers d’art, come and discover this summer a selection of pieces of furniture, lights, murals and sculptures.

Classified as « Grande Décoration », these works are unique pieces or very limited editions and have been made with art and exceptional know-how.

DECORACIÓN FOCUS LARGE

En el entresuelo de la Maison des Métiers d’art, venga a descubrir este verano una selección de piezas de mobiliario, iluminación, murales y esculturas.

Clasificadas como « Grande Décoration », estas obras, únicas o en series muy limitadas, han sido ejecutadas con arte y un saber hacer excepcional.

FOKUS GROSSE DEKORATION

Im Zwischengeschoss des Maison des Métiers d’art können Sie diesen Sommer eine Auswahl an Möbelstücken, Leuchten , Wandbildern und Skulpturen entdecken.

Diese Werke, die als Einzelstücke oder in sehr begrenzter Auflage hergestellt werden, wurden mit Kunst und außergewöhnlichem Know-how gefertigt.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE