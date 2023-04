JOUR DE L’ORGUE 2023 Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas

JOUR DE L’ORGUE 2023 Rue Chevalier Saint-Jean, 14 mai 2023, Pézenas. Concert d’orgue gratuit donné par les organistes Piscénois en la Collégiale Saint Jean.

2023-05-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:15:00. .

Rue Chevalier Saint-Jean

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Free organ concert given by the Piscénois organists in the Saint Jean Collegiate Church Concierto de órgano gratuito ofrecido por los organistas de Piscénois en la Collégiale Saint Jean Kostenloses Orgelkonzert der Organisten von Piscénois in der Stiftskirche Saint Jean Mise à jour le 2023-04-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Rue Chevalier Saint-Jean Adresse Rue Chevalier Saint-Jean Ville Pézenas Departement Hérault Lieu Ville Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas

Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

JOUR DE L’ORGUE 2023 Rue Chevalier Saint-Jean 2023-05-14 was last modified: by JOUR DE L’ORGUE 2023 Rue Chevalier Saint-Jean Rue Chevalier Saint-Jean 14 mai 2023 Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas

Pézenas Hérault