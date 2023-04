SAISON CULTURELLE ACTE2 – CRIATION 7 bis Rue Henri Reboul, 11 mai 2023, Pézenas.

Des corps qui se frappent, des âmes qui s’entrechoquent, provoquant une fièvre collective rythmée par une transe aliénante et une rage grandissante… où seuls les cris de ces coeurs enflammés seront révélés..

2023-05-11 à 20:45:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

7 bis Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Bodies hitting each other, souls clashing, causing a collective fever punctuated by an alienating trance and a growing rage? where only the cries of these inflamed hearts will be revealed.

Cuerpos que se golpean, almas que chocan, provocando una fiebre colectiva puntuada por un trance alienante y una rabia creciente… donde sólo se revelarán los gritos de estos corazones inflamados.

Körper, die sich schlagen, Seelen, die aufeinanderprallen und ein kollektives Fieber auslösen, das von einer entfremdenden Trance und wachsender Wut geprägt ist… wo nur die Schreie dieser brennenden Herzen enthüllt werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE