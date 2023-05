LE PÊCHEUR ET LE GENIE – LE REN’ART 17 avenue Camille Guérin, 6 mai 2023, .

Jordi investit le Re’n’Art et se dévoile sous toutes ses facettes pour une ambiance digne des plus grands cabarets parisiens..

2023-05-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

17 avenue Camille Guérin

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Jordi invests the Re?n?Art and reveals himself in all his facets for an atmosphere worthy of the greatest Parisian cabarets.

Jordi se apodera del Re?n?Art y se revela en todas sus facetas para una atmósfera digna de los más grandes cabarets parisinos.

Jordi erobert das Re?n?Art und enthüllt sich in all seinen Facetten für eine Atmosphäre, die den größten Pariser Kabaretts würdig ist.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE