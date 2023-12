MARCHE ALIMENTAIRE DE PEZENAS Pézenas, 7 janvier 2023, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-07 08:00:00

fin : 2023-12-30 13:00:00

Marché alimentaire et paysan

Samedi matin sur le cours Jean Jaurès et marché bio au square du Poilu..

.

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE