Pézenas Hérault Ouverture exceptionnelle

Visite libre du Théâtre de Pézenas

Le Théâtre de Pézenas, classé aux monuments historiques en 1995, est un lieu mythique qui après 65 ans de fermeture a rouvert ses portes en 2012. C’est un Théâtre à l’Italienne qui a conservé les caractéristiques architecturales et décoratives d’origine suite à une restauration exemplaire.

7 bis rue Henri Reboul

Samedi 9h30-12h30 / 15h-18h et Dimanche 15h-18h Visite guidée du théâtre

Le Petit théâtre, l’histoire remarquable d’une chapelle devenue théâtre

Samedi 10h et dimanche 14h30

Visites sur réservation préalable au 04 67 98 36 40 ou au 06 72 95 93 68

Rendez-vous 7 bis rue Henri Reboul

Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire Ouverture exceptionnelle

