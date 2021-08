Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas PÉZENAS CONCERT D’ORGUES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas Concert d’orgues

Par Jean-Charles Gandrille, organiste titulaire des églises de Rambouillet et d’Auvers-sur-Oise, sur un instrument classé (18e s.), chef-d’oeuvre du facteur d’orgues piscénois Jean-François Lépine.

Collégiale Saint-Jean, rue des Chevaliers Saint-Jean

Gratuit, concert retransmis sur écran

Proposé par l’Association Les Amis de Pézenas Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire Concert d’orgues

