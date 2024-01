DE SANT BLASI À CARNAVAL Pézenas, samedi 3 février 2024.

DE SANT BLASI À CARNAVAL Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-13

Fête carnavalesque autour de Saint-Blaise, patron de la ville.

Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la ville au Carnaval !

SAINT BLAISE À PEZENAS !

Voici le programme :

SAMEDI 3 FÉVRIER – SANT BLASI

– 16h Ouverture de la Collégiale St Jean et début des propositions de la PAROISSE SAINT ROCH :

Intermède à l’orgue par Michel Mazet et Isabelle Lange, organistes (17h)

Conte Le miracle de Saint Blaise par Claude Alranq, comédien, auteur dramatique, metteur en scène et conteur (17h30)

Vêpres solennelles de Saint Blaise chantées par le quintet vocal des Littles Ursulines, direction Michel Mazet (18h15)

Départ de la procession aux flambeaux suivi d’une sérénade par le quintet vocal des Littles Ursulines, direction Michel Mazet, à l’Église Sainte Ursule (20h15)

Vin chaud garni pour les participants à la Maison paroissiale (21h)

– 19h SANT BLASI – rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (rue Massillon)

rituel festif en déambulation carnavalesque à travers la ville orchestré par le COLLECTIF TEMPORADAS.

Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la ville au Carnaval !

21h15 Ragoût d’escobilhas – Maison du Peuple

Réservations 06 66 77 55 37 – 10€ adulte/ 8€ enfant

– 21h30 Balèti avec Bodegam’ Bal – Maison du Peuple

DIMANCHE 4 FÉVRIER – SANT BLASI

– 10h30 Départ de la procession de l’église Sainte-Ursule à la Collégiale, musique par le groupe de hautbois Las Gralhavas

– 11h Messe solennelle animée par les enfants et les jeunes, bénédiction des gorges, prière contemporaine et cantique à Saint Blaise

– 12h30 Prière pour la paix, lâcher de ballons, verre de l’amitié et gâteaux de Saint Blaise, musique par le groupe de hautbois Las Gralhavas

VENDREDI 9 FÉVRIER – CARNAVAL DES ÉCOLES

– 14h à 15h45 Rendez-vous Place Boby Lapointe

Rassemblement musical et dansant avec les musiciens des AMIS DU POULAIN et Les FADAS DU TAMAROU

Charivari dans les rues de Pézenas avec les écoles maternelles, élémentaires et les structures Petite Enfance de Pézenas

Crémation du Roi Carnaval et goûter offert par la Ville

SOIRÉE BLANCHE

à partir de 20h30 Soirée blanche LOUS MACHOUS Tous en Panel

Entrée gratuite – Maison du Peuple

SAMEDI 10 FEVRIER – SOIRÉE SPECTACLE

– 19h Ouverture des portes Soirée spectacle LOUS MACHOUS

Entrée 10€ – Maison du Peuple

[ Vente samedi 27 janvier et 3 février sur le marché Porte Faugères ]

DIMANCHE 11 FEVRIER – RAGOÛT D’ESCOUBILLES

– 8h à 18h Rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie

Quatrième Championnat du Monde organisé par le XV POQUELIN

– 12h Remise des prix et dégustation du ragoût au prix de 10€ le repas

Sur réservation au 06 21 83 27 25

Buvette et animation musicale toute la journée

SOIRÉE LES OLYMPIQUES MACHOUS

à partir de 20h30 Soirée déguisée Les Olympiques Machous

LOUS MACHOUS – Entrée gratuite – Maison du Peuple

LUNDI 12 FÉVRIER – CHASSE AU TAMAROU

– 21h Rendez-vous Parking Boby Lapointe

Chasse au Tamarou, dans les rues de la ville au son des fifres et des tambours (charivari endiablé, danses traditionnelles), par LES FADAS DU TAMAROU

MARDI 13 FÉVRIER – MARDI GRAS

– 15h et 21H Sorties du Poulain et défilés carnavalesques dans les rues de la ville par LES AMIS DU POULAIN

Départs Cour d’honneur de la Mairie

À L’OFFICE DE TOURISME :

Présentation de 2 oeuvres de Bernard Denis

30 JANVIER > 24 FÉVRIER 2024

du lundi au samedi – 9h30>12h30 et 14h>17h30

Office de tourisme – Place du 14 juillet

Un évènement organisé par

Les Amis du Poulain – Le Collectif Temporadas

Les écoles et les structures petite enfance de Pézenas

Les Fadas du Tamarou – Lous Machous

La Paroisse Saint Roch en Piscénois – Le XV Poquelin

et la Ville de Pézenas

#TEMPS FORT

.

Centre Historique

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



L’événement DE SANT BLASI À CARNAVAL Pézenas a été mis à jour le 2024-01-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE