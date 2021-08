PÉZENA HÔTEL D’ALFONSE VISITE CONTEE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas, 18 septembre 2021, Pézenas.

Pézenas Hérault

Visite contée “L’hôtel d’Alfonce c’est aussi une histoire de limonade. ”

La maison Aubert propose une visite contée retraçant plus d’un siècle d’histoire de limonade. Visite suivie d’une dégustation.

Samedi 11h et 12h / Dimanche 11h et 15h

Rendez-vous au 32 rue Conti , proposé par la Maison Aubert

+33 6 50 94 25 30

dernière mise à jour : 2021-08-11 par