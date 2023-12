PEZ – 10 years of sketches Cohle Gallery Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Lancement du premier livre de l’artiste PEZ retraçant la période 2013 – 2023 à travers cinq series

A l’approche des fêtes de fin d’année nous sommes très heureux de vous annoncer la publication du premier livre de l’artiste français PEZ intitulé The Sketch Book : 10 years of sketches. Cet ouvrage exceptionnel retrace une décennie de créativité et d’innovation artistique, de 2013 à 2023, à travers cinq séries emblématiques : Distroy, Muses et Hommes, Greenpiece, Dream et Civilization.

The Sketch Book: 10 years of sketches n’est pas seulement un livre d’art. Il représente le lien vertical d’une approche personnelle de PEZ face à notre monde consumériste, aux icônes populaires, à son amour du graffiti et aux grands maîtres de la peinture. Chaque page de ce livre est une fenêtre sur son univers, où chaque coup de crayon spasmodique, artériel et parfois débilitant – définit son art unique.

À travers ce livre, PEZ nous invite à plonger dans un voyage artistique, à la découverte d’un monde où l’art est un puissant moyen de communication, de réflexion et d’émotion. « I0 Years of Sketches » est une célébration de l’art, de l’humanité et de la passion indomptable de l’artiste.

A l’occasion de la présentation du premier livre de PEZ, une exposition sera organisée présentant ses cinq séries emblématiques à travers plus d’une trentaine de travaux préparatoires, de nouvelles ouvres originales ainsi que des éditions.

Enfin les 100 premiers livres achetés à la galerie seront signés par l’artiste.

Cohle Gallery 7 rue d’Argenteuil 75001 Paris

Contact : https://fb.me/e/UgGstiGv +33631435799 contact@cohlegallery.com https://www.facebook.com/COHLEGALLERY https://www.facebook.com/COHLEGALLERY https://www.cohlegallery.com

