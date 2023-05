Journées médiévales à La Roque Saint Christophe 2433 Route de la Préhistoire, 18 mai 2023, Peyzac-le-Moustier.

Les intervenants vous proposeront de revivre le quotidien des habitants de la falaise au XII ème siècle au travers de différents ateliers: armement, textile, cuisine, travail du bois, calligraphie, jeux de plateau….

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

2433 Route de la Préhistoire La Roque Saint Christophe

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The speakers will offer you to relive the daily life of the inhabitants of the cliff in the 12th century through different workshops: armament, textile, cooking, woodwork, calligraphy, board games?

Los ponentes le propondrán revivir la vida cotidiana de los habitantes del acantilado en el siglo XII a través de diferentes talleres: armamento, textiles, cocina, carpintería, caligrafía, juegos de mesa..

Jahrhundert in verschiedenen Workshops: Rüstung, Textilien, Kochen, Holzbearbeitung, Kalligraphie, Brettspiele?

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère