Visite accompagnée du Gisement du Moustier

Le Gisement du Moustier vous ouvre ses portes ! Occupé en grande partie par les hommes de Néandertal, ce site, a mis au jour au début du 20ème siècle deux sépultures exceptionnelles. A partir de 10 ans..

Gisement du Moustier

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Gisement du Moustier opens its doors to you! Occupied for the most part by Neanderthals, this site, at the beginning of the 20th century, uncovered two exceptional burials. From 10 years old.

¡El Gisement du Moustier le abre sus puertas! Ocupado en su mayor parte por neandertales, este yacimiento sacó a la luz dos enterramientos excepcionales a principios del siglo XX. A partir de 10 años.

Die Fundstätte von Le Moustier öffnet ihre Türen für Sie! Diese Stätte, die größtenteils von Neandertalern bewohnt war, hat Anfang des 20. Jahrhunderts zwei außergewöhnliche Gräber ans Licht gebracht. Ab 10 Jahren.

