Séjour Ski et sport d’hiver à Briançon peyruis Peyruis, 26 décembre 2023, Peyruis.

Séjour Ski et sport d’hiver à Briançon 26 – 30 décembre peyruis être adhérent de l’association (10€) et 150€ de participation familial nous acceptons les bon CAF ( ceux ci peuvent réduire les prix de votre séjour)

Dans le cadre du projet pédagogique annuel de l’Association Pass Ô Jeunes, sa section ACM (Accueil Collectif de Mineurs) organise, durant chaque période de vacances scolaires, des séjours de type colonie de vacances d’une durée de 5 jours pour 4 nuits. Chaque période de vacances est une nouvelle occasion de faire découvrir à la jeunesse peyruisienne et ses alentours une nouvelle thématique, de nouveaux lieux et de nouvelles activités. Chaque séjour se doit d’être authentique et doit être accompagné d’un encadrement pédagogique riche et varié, toujours axé sur l’éducation sans jamais oublier de s’amuser, tout en s’inscrivant dans les divers projets des partenaires qui nous soutiennent.

Pour les dernières vacances de l’année 2023, POJ et ses jeunes ont décidé d’orienter le séjour vers les sports d’hiver, et plus particulièrement le ski de piste. Serre Chevalier, nous voilà du 26 au 30 durant les vacances de Noël POJ va investir les pistes skiables des plus belles montagnes du 05, à quelques minutes de Briançon. Au programme : 3 journées de ski, patinoire, piscine, luge, et bien plus encore. Comme à chaque séjour, des activités sportives éducatives et ludiques sont au rendez-vous. Nous serons hébergés par le Centre Altitude Archipel Accueil International, et nous ouvrons 16 places pour les jeunes de 11 à 17 ans. Le séjour sera, comme toujours, cofinancé par Pass Ô Jeune, et si les subventions JPA ou Colo Apprenti sont de la partie, la part familiale sera réévaluée à la baisse.

peyruis peyruis Peyruis 04310 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « assopassojeunes@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07695464486 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486491522 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T08:00:00+01:00 – 2023-12-26T23:59:00+01:00

2023-12-30T00:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:00:00+01:00

ski sport d’hiver

