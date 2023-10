sport et nature à Briançon peyruis Peyruis, 23 octobre 2023, Peyruis.

sport et nature à Briançon 23 – 27 octobre peyruis être adhérent de l’association (10€) et 150€ de participation familial nous acceptons les bon CAF ( ceux ci peuvent réduire les prix de votre séjour) & une option parapente à 50€/p

Séjour de 5 jours et 4 nuits dans les Hautes Alpes à Briançon sur la thématique de la découverte du territoire au travers du sport et de la nature

Les objectifs du séjour sont de sensibiliser les jeunes au développement durable et de découvrire des activité sportive en plaine nature . De permettre aux adolescents de découvrir la vie en collectivité et de travailler de maniere solidaire et en cooperation avec les autres. Favoriser l’autonomie et l’autogestion des jeunes au sein d’un groupe.

Nous disposons de 16 places au total et serons accompagnés par deux encadrants.

Nous espérons vous faire passer des vacances inoubliables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

