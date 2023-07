Avignon fait son festival peyruis Peyruis, 24 juillet 2023, Peyruis.

Dans le cadre des séjours organisés par Pass Ô Jeunes, nous proposons un projet axé sur les arts de la scène, dans un environnement culturel proche, à Avignon pendant le festival. Le séjour ce déroulera pendant le festival d’Avignon: deux jours pendant le ON et trois jours pendant les OFF, dans un camping à Villeneuve-lès-Avignon. L’accent sera mis sur la vie en collectivité et la cohésion de groupe, tout en encourageant l’autonomie des jeunes et leur participation aux tâches quotidiennes, dans une dynamique à la fois ludique et éducative.

En plus des différentes activités liées aux arts de la scène, nous proposerons des visites culturelles telles que les Carrières de Lumières, le Palais des Papes ainsi que les Ponts Saint-Bénézet. Des activités sportives et ludiques comme Wave Island, le canoë-kayak et le bowling seront également au programme. Des moments de détente sont prévus, avec des instants paisibles au bord de l’eau pour se rafraîchir et échanger tout au long du séjour.

Nous disposons de 16 places au total et serons accompagnés par deux encadrants.

Nous espérons vous faire passer des vacances inoubliables.

