Peyrière en fête Peyrière, 29 juillet 2022, Peyrière.

Peyrière en fête

Le bourg Peyrière Lot-et-Garonne

2022-07-29 – 2022-07-31

16 16 EUR À l’occasion de la fête du village, venez partager un moment festif ! Le vendredi c’est théâtre avec la troupe « Les Trétaux de Bergerac » qui vous présenteront la comédie rocambolesque de Pierre CHESNOT « Pension complète ». Le samedi c’est après-midi récréatif et jeux de société avec l’entreprise locale « Accordons-nous » suivi d’une démonstration de Zumba avec « N’Joy Zumba » et d’un repas dansant animé par « Disco Equalizer ». Dimanche, une randonnée pédestre avec 2 circuit vous est proposée suivi d’un apéritif et d’un repas festif puis d’un après-midi récréatif et jeux de société avec l’entreprise locale « Accordons-nous ». Tout le week-end des manifestations gratuites et une structure gonflable seront présentes. Pensez à vous inscrire aux repas avant le 24 juillet et à apporter vos couverts complets.

Peyrière

