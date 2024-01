Loto de l’association N’Joy Zumba Salle des fêtes Peyrière, dimanche 10 mars 2024.

Loto de l’association N’Joy Zumba Salle des fêtes Peyrière Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10

Venez nombreux au loto organisé par l’association N’Joy Zumba. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance, tirage d’une bourriche !

Venez nombreux au loto organisé par l’association N’Joy Zumba. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance, tirage d’une bourriche !

EUR.

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Loto de l’association N’Joy Zumba Peyrière a été mis à jour le 2024-01-19 par OT du Pays de Lauzun