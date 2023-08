Fêtes locales Peyrelongue-Abos, 9 septembre 2023, Peyrelongue-Abos.

Peyrelongue-Abos,Pyrénées-Atlantiques

De 10h à 18h : structure gonflable et barbe à papa gratuite

17h : animation de poterie

21h : repas

Réservation pour le repas AVANT LE 2 SEPTEMBRE ..

2023-09-09 fin : 2023-09-09

Peyrelongue-Abos 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 am to 6 pm: inflatable structure and free cotton candy

5pm: pottery animation

9pm: dinner

Reservations for the meal BEFORE SEPTEMBER 2 .

De 10.00 a 18.00 h: estructura hinchable y algodón de azúcar gratuito

17 h: actividades de alfarería

21:00 h: comida

Reserva para la comida ANTES DEL 2 DE SEPTIEMBRE .

Von 10 bis 18 Uhr: Hüpfburg und kostenlose Zuckerwatte

17 Uhr: Töpfereianimation

21 Uhr: Essen

Reservierung für das Essen BIS ZUM 2. SEPTEMBER .

