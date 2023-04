Marché traditionnel Places et rues du centre-ville Peyrehorade Catégories d’Évènement: Landes

Peyrehorade

Marché traditionnel Places et rues du centre-ville, 27 décembre 2023, Peyrehorade. Le marché traditionnel de Peyrehorade se tient le mercredi matin depuis 1358.

Alimentation, artisanat, produits du terroir, textile,….

Places et rues du centre-ville

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The traditional market of Peyrehorade has been held on Wednesday mornings since 1358.

Food, crafts, local products, textiles,… El mercado tradicional de Peyrehorade se celebra los miércoles por la mañana desde 1358.

Alimentación, artesanía, productos locales, textiles, etc. Der traditionelle Markt in Peyrehorade findet seit 1358 am Mittwochmorgen statt.

Lebensmittel, Kunsthandwerk, Produkte aus der Region, Textilien,… Mise à jour le 2023-03-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

