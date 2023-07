Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade, 4 août 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Habillez-vous en vert et blanc et venez profitez des fêtes de Peyrehorade du 4 au 7 août 2023! Au programme: remise des clés, concerts, animations pour les enfants, bal, spectacle taurin, cavalcade, course landaise, laser game, cinéma plein air..

2023-08-04 fin : 2023-08-07 . .

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dress in green and white and come and enjoy the Peyrehorade festivals from August 4 to 7, 2023! On the program: handover of keys, concerts, children’s entertainment, ball, bullfighting show, cavalcade, Landes race, laser game, open-air cinema.

Vístase de verde y blanco y venga a disfrutar de las fiestas de Peyrehorade del 4 al 7 de agosto de 2023 En el programa: entrega de llaves, conciertos, animaciones infantiles, baile, espectáculo taurino, cabalgata, carrera de las Landas, juego láser, cine al aire libre.

Ziehen Sie sich grün-weiß an und genießen Sie das Fest in Peyrehorade vom 4. bis 7. August 2023! Auf dem Programm stehen: Schlüsselübergabe, Konzerte, Kinderanimation, Ball, Stierkampf, Reiterei, Landrennen, Lasergame, Freiluftkino.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans