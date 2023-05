l’inauguration du nouveau skatepark. Place A. Briand, 10 juin 2023, Peyrehorade.

L’inauguration du nouveau skatepark se fera a 14h au lac de la Sablére..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Place A. Briand

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The inauguration of the new skatepark will take place at 2pm at the Lac de la Sablére.

La inauguración del nuevo skatepark tendrá lugar a las 14.00 horas en el Lac de la Sablére.

Die Einweihung des neuen Skateparks findet um 14 Uhr am Lac de la Sablére statt.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans