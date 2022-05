Peyrehorade – Choralies – La Manécanterie de Saint Jean Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Peyrehorade – Choralies – La Manécanterie de Saint Jean Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade, 3 juillet 2022, Peyrehorade. Peyrehorade – Choralies – La Manécanterie de Saint Jean

Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade, le dimanche 3 juillet à 17:00

La Manécanterie de Saint Jean à Colmar clôt son année scolaire en proposant une tournée dans le Sud-Ouest de la France. Elle a la joie de partager des concerts du 2 au 8 juillet : – **2 Juillet** à **Errenteria** en Espagne avec **Zaira Koru Escola** conduit par Imanol ELIZASU – **3 Juillet** à **Peyrehorade** dans les Landes avec **Alkyone** conduit par Agnès DENNEULIN – **4 Juillet** à **Lit-Et-Mixe** dans les Landes avec **Les Voix du Marensin** conduit par Vanessa ABO – **6 Juillet** à **Anglet** dans les Pyrénées-Atlantiques avec **Au Choeur des Dames** conduit par Laetitia CASABIANCA – **7 Juillet** à **Saint-Paul-Lès-Dax** dans les Landes avec **Le Choeur Dacquois** conduit par Flavie NICOGOSSIAN – **8 Juillet** à **Clermont-Ferrand** dans le Puy de Dome avec **Les Petits Chanteurs** conduit par Mariette SURGET

Entrée Libre

Rendez-vous à l’église Notre Dame du Pays d’Orthe à Peyrehorade pour un concert partagé entre Les Choralises et La Manécanterie de St Jean de Colmar. Entrée Gratuite. Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade 94 Rue Sainte-Catherine, 40300 Peyrehorade Peyrehorade Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Peyrehorade Autres Lieu Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Adresse 94 Rue Sainte-Catherine, 40300 Peyrehorade Ville Peyrehorade lieuville Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Peyrehorade Departement Landes

Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Peyrehorade Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/

Peyrehorade – Choralies – La Manécanterie de Saint Jean Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade 2022-07-03 was last modified: by Peyrehorade – Choralies – La Manécanterie de Saint Jean Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade 3 juillet 2022 Eglise Notre Dame du Pays d’Orthe 40300 Peyrehorade Peyrehorade Peyrehorade

Peyrehorade Landes