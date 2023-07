Ferme Equestre Chez Maiwenn Peyre Levade Calvignac, 12 juillet 2023, Calvignac.

Calvignac,Lot

Un lieu idéal , une activité pour toute la famille…

La ferme équestre « chez Maiwenn » se situe entre Limogne et Cajarc, sur la commune de Calvignac.

Maiwenn vous accueille dans sa ferme idéalement placée pour la balade : chemin voûté en buis, GR65, balade sur causse/vallée, cazelles, cayrou, dolmen, darcador, etc.

Que vous soyez néophyte ou confirmé, dès l’âge de 2,5 ans Maiwenn a le poney, double-poney ou cheval qu’il vous faut.

Vous pouvez également séjourner au cœur de la ferme dans le gîte rural.

Maiwenn a également rassemblé poules, cochon nain, âne, lapins, brebis, chèvre, paons dans sa ferme de découverte, ouverte à tous et gratuite..

fin : . 30 EUR.

Peyre Levade

Calvignac 46160 Lot Occitanie



Calvignac is built on a cliff on the left bank of the Lot near Cajarc. La Ferme de Valdine is tucked in a coomb from which paths lead up on to the Causse de Limogne or towards the Lot valley – perfect for leisure riding. Accommodation is provided on the farm in a family gîte: the children’s daily occupation will be looking after the animals, as in addition to the horses and ponies, Valdine also has hens, a pig, a donkey, rabbits… The ideal spot for a family holiday.

Calvignac, construido sobre un alto acantilado, se encuentra en la orilla izquierda del Lot, cerca de Cajarc. La granja Valdine está anidada en una cañada desde donde parten caminos hacia la meseta de Limogne o el valle del Lot, ideal para caminar. Puede alojarse en el corazón de la granja en la casa familiar; la ocupación diaria de los niños será el cuidado de los animales, ya que además de los caballos y ponis, Valdine ha reunido gallinas, cerdos, burros, conejos… en su granja descubrimiento. El lugar ideal para unas vacaciones familiares.

Ein idealer Ort , eine Aktivität für die ganze Familie…

Der Reiterhof « chez Maiwenn » befindet sich zwischen Limogne und Cajarc, in der Gemeinde Calvignac.

Maiwenn empfängt Sie auf ihrem Hof in idealer Lage für Ausritte: gewölbter Buchsbaumweg, GR65, Ausritte auf Causse/Tal, Cazelles, Cayrou, Dolmen, Darcador, etc.

Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, ab einem Alter von 2,5 Jahren hat Maiwenn das richtige Pony, Doppelpony oder Pferd für Sie.

Sie können auch im Herzen des Bauernhofs in der Unterkunft auf dem Land übernachten.

Maiwenn hat außerdem Hühner, Zwergschwein, Esel, Kaninchen, Schafe, Ziegen und Pfauen auf ihrem Erlebnisbauernhof versammelt, der für alle offen und kostenlos ist.

