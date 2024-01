FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac, dimanche 18 août 2024.

FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 08:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Toute la journée professionnels et particuliers exposent dans les rues d’Aumont-Aubrac. Attention, sont interdits à la vente : vêtements, chaussures, articles de puériculture, articles neufs, gaz, carburants, produits inflammables, obus et armes. …

Aumont-Aubrac

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie brocante.aumont48@gmail.com



L’événement FOIRE À LA BROCANTE D’AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2024-01-17 par 48 OT de l’Aubrac Lozérien