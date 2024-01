MARCHES NOCTURNES AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac, vendredi 2 août 2024.

MARCHES NOCTURNES AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:00:00

fin : 2024-08-02 00:00:00

Au centre du village, venez découvrir sur différents stands l’artisanat local et déguster sur place les produits locaux.

Animation musicale, commerçants ouverts, le Comité des fêtes Aumonais et l’Association des Commerçants et Artisans D’Aumont Aub…

Place du Portail

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



