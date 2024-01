SORTIE PÊCHE À L’ÉCREVISSE Peyre en Aubrac, vendredi 16 août 2024.

SORTIE PÊCHE À L’ÉCREVISSE Peyre en Aubrac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 09:30:00

fin : 2024-08-16 12:00:00

Découverte de la pêche à l’écrevisse avec Alexandre Burtin, éducateur à l’environnement, guide naturalise et guide de pêche. Prévoir un seau, des protections solaires, et des chaussures fermées imperméables. Ouvert à tous, enfants de moins de 8 ans a…

Découverte de la pêche à l’écrevisse avec Alexandre Burtin, éducateur à l’environnement, guide naturalise et guide de pêche. Prévoir un seau, des protections solaires, et des chaussures fermées imperméables. Ouvert à tous, enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un parent.

EUR.

Aumont-Aubrac

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie info@ot-aumont-aubrac.fr



L’événement SORTIE PÊCHE À L’ÉCREVISSE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2024-01-18 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien