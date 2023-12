La Transmillevaches Peyrat-le-Château, Haute-Vienne Peyrat-le-Château, 5 mai 2024, Peyrat-le-Château.

Début : 2024-05-05 07:30

Fin : 2024-05-05 18:30

https://www.laneddoise.fr/

Le Club Vélo « La Neddoise » vous donne rendez-vous le 5 mai 2024 au Lac de Vassivière pour la 13ème édition de la randonnée La Transmillevaches.

Il est proposé 5 circuits VTT de 25km à 100km et 4 circuits pédestres de 10 à 25km au départ d’Auphelle.

Ces circuits, majoritairement inédits, se trouvent intégralement sur le territoire du Parc Naturel de Millevaches en Limousin et à 90% en secteur Natura 2000.

Peyrat-le-Château, Haute-Vienne Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne