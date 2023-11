Tour du Lac de Vassivière Peyrat-le-Château, 22 juin 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Un site… Des épreuves… et bien plus…

Défiez le Lac de Vassivière sur cette 25ème édition encore plus intense avec deux épreuves phares :

> La classique, 23 km 400 en mode course à pied sur un parcours vallonné empruntant la route circumlacustre.

> Les 26 km marche nordique, inscrite au calendrier « National Nordique Tour », longeant le lac par le sentier de rives.

Avec les meilleurs marcheurs Français et régionaux, cette épreuve du championnat de Nouvelle-Aquitaine, support du Championnat « Marche Nordique Lana », sera l’occasion de marquer de nombreux points.

D’autres épreuves permettront à un large public de prendre part à ce grand week-end sportif rassemblant près de 900 coureurs : 9,5 km nature, marche nordique découverte de 9 km et courses enfants de 800 ou 1600 m.

Ouvert à tous sur présentation de la licence FFA ou d’un certificat médical. Pasta party !.

2024-06-22 fin : 2024-06-22 . .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A website… Events… and much more…

Challenge Lac de Vassivière on this even more intense 25th edition with two flagship events:

> The classic 23km 400 run on an undulating course along the circumlacustrine road.

> The 26 km Nordic walk, part of the « National Nordic Tour » calendar, along the lakeshore path.

With the best French and regional walkers, this Nouvelle-Aquitaine championship event, which supports the « Marche Nordique Lana » championship, will be an opportunity to score many points.

Other events will enable a wide public to take part in this great sporting weekend bringing together almost 900 runners: 9.5 km nature, 9 km discovery Nordic walking and 800 or 1600 m children’s races.

Open to all on presentation of FFA license or medical certificate. Pasta party!

Un sitio web… Eventos… y mucho más…

Desafía al Lago de Vassivière en una 25ª edición aún más intensa, con dos pruebas clave:

> La clásica carrera de 23 km 400 en un recorrido ondulado a lo largo de la carretera circunlacustre.

> La prueba de marcha nórdica de 26 km, que forma parte del calendario del « National Nordic Tour », a lo largo del sendero a orillas del lago.

Con la participación de los mejores marchadores franceses y regionales, esta prueba del campeonato de Nouvelle-Aquitaine, que apoya el campeonato « Marche Nordique Lana », será una gran oportunidad para sumar puntos.

Otras pruebas permitirán a un amplio público participar en este gran fin de semana deportivo que reúne a cerca de 900 corredores: 9,5 km naturaleza, 9 km descubrimiento marcha nórdica y carreras infantiles de 800 o 1600 m.

Abierto a todos previa presentación de la licencia FFA o de un certificado médico. ¡Fiesta de la pasta!

Eine Website … Prüfungen… und noch viel mehr…

Fordern Sie den Lac de Vassivière bei dieser 25. Ausgabe noch intensiver heraus, mit zwei Hauptwettbewerben:

> Der Klassiker, 23 km 400 im Laufmodus auf einer hügeligen Strecke, die über die Route circumlacustre führt.

> Die 26 km Nordic Walking, die in den Kalender « National Nordic Tour » aufgenommen wurde und über den Uferweg am See entlang führt.

Mit den besten französischen und regionalen Walkern wird dieser Wettkampf der Meisterschaft von Nouvelle-Aquitaine, der auch die Meisterschaft « Marche Nordique Lana » unterstützt, die Gelegenheit bieten, zahlreiche Punkte zu erzielen.

Andere Wettkämpfe ermöglichen es einem breiten Publikum, an diesem großen Sportwochenende teilzunehmen, an dem fast 900 Läufer teilnehmen werden: 9,5 km Natur, 9 km Nordic Walking Entdeckung und Kinderläufe von 800 oder 1600 m.

Jeder kann teilnehmen, wenn er eine FFA-Lizenz oder ein ärztliches Attest vorlegt. Pasta-Party!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Lac de Vassivière