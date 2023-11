Régate : 28ème porcelainorum Tour de France National Micros Peyrat-le-Château, 25 mai 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

28ème PORCELAINORUM : Cette régate du Tour de France Micro est une incontournable. Le Club Nautique de Vassivière vous accueillera comme il se doit pour cette nouvelle édition qui rassemblera nous n’en doutons pas, un grand nombre d’équipage Micro..

2024-05-25 fin : 2024-05-26

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



28th PORCELAINORUM: This Tour de France Micro regatta is a must. The Club Nautique de Vassivière will welcome you as it should for this new edition, which we are sure will bring together a large number of Micro crews.

28ª PORCELAINORUM: Esta regata Micro del Tour de Francia es una cita ineludible. El Club Nautique de Vassivière la acogerá como es debido para esta nueva edición, que no dudamos reunirá a un gran número de tripulaciones Micro.

28. PORCELAINORUM: Diese Regatta der Tour de France Micro ist ein Muss. Der Club Nautique de Vassivière wird Sie bei dieser Ausgabe gebührend willkommen heißen.

