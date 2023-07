Concours de belote Peyrat-le-Château Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Peyrat-le-Château Concours de belote Peyrat-le-Château, 9 septembre 2023, Peyrat-le-Château. Peyrat-le-Château,Haute-Vienne Concours de belote.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:30:00. . Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Belote contest Concurso Belote Belote-Wettbewerb Mise à jour le 2023-03-03 par OT Lac de Vassivière Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Peyrat-le-Château Autres Adresse Ville Peyrat-le-Château Departement Haute-Vienne Lieu Ville Peyrat-le-Château

Concours de belote Peyrat-le-Château 2023-09-09 2023-09-09 was last modified: by Concours de belote Peyrat-le-Château 9 septembre 2023