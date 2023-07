Festival interculturel, Paroles de Conteurs Peyrat-le-Château, 18 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

28 ans ! 8 jours de Festival ! Balades contées, spectacles en famille, contes au cont’oir, siestes contées, jeux, ateliers, stages, scènes ouvertes, conte en épisodes, veillées spectacles, etc. Des rendez-vous pour tous, petits et grands, couche-tard ou lève-tôt, amoureux du conte ou simples curieux… Demandez le programme !.

2023-08-18 fin : 2023-08-27 . .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



28 years! 8 days of Festival! Storytelling walks, family shows, cont’oir storytelling, storytelling siestas, games, workshops, courses, open stages, episodic storytelling, evening shows and more. There’s something for everyone, young and old, late-nighters and early risers, story lovers and the simply curious… Ask for the program!

¡28 años! ¡8 días de Festival! Paseos cuentacuentos, espectáculos familiares, cuentacuentos en cont’oir, siestas cuentacuentos, juegos, talleres, cursos, escenarios abiertos, cuentacuentos episódicos, espectáculos nocturnos, etc. Hay para todos los gustos, jóvenes y mayores, madrugadores y noctámbulos, amantes de los cuentos y simples curiosos… Solicite el programa

28 Jahre! 8 Tage lang Festival! Märchenwanderungen, Familienvorstellungen, Märchen im Cont’oir, Märchenschläfchen, Spiele, Workshops, Praktika, offene Bühnen, Erzählungen in Episoden, Nachtwachenvorstellungen usw. Termine für alle, Groß und Klein, Langschläfer oder Frühaufsteher, Märchenliebhaber oder einfach nur Neugierige… Fragen Sie nach dem Programm!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Lac de Vassivière