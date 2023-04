Régate des Saucissons, 23 avril 2023, Peyrat-le-Château.

Régate en trois manche à partir de 10h30. Et un petit saucisson en fin d’après-midi à la remise des prix pour se remettre de ses émotions !.

Dimanche 2023-04-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-23 17:30:00. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Regatta in three rounds starting at 10:30 am. And a small sausage at the end of the afternoon at the prize giving to recover from its emotions!

Regata en tres mangas a partir de las 10.30 h. ¡Y una pequeña salchicha al final de la tarde en la ceremonia de entrega de premios para recuperarse de las emociones!

Regatta in drei Runden ab 10:30 Uhr. Und eine kleine Wurst am Ende des Nachmittags bei der Siegerehrung, um sich von den Strapazen zu erholen!

Mise à jour le 2023-01-29 par Lac de Vassivière