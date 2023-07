Etang de Chaux : soirée jeux Peyrat-la-Nonière, 11 août 2023, Peyrat-la-Nonière.

Peyrat-la-Nonière,Creuse

En soirée, loto, belotte,.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the evening, bingo and belotte,

Por la noche, bingo y belotte,

Am Abend: Lotto, Belotte,

