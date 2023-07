Etang de Chaux : Karaoké Peyrat-la-Nonière Catégories d’Évènement: Creuse

Peyrat-la-Nonière Etang de Chaux : Karaoké Peyrat-la-Nonière, 5 août 2023, Peyrat-la-Nonière. Peyrat-la-Nonière,Creuse Soirée Karaoké animée par DJ Francky – Micro d’Or 2020

Soirée Moules – Frites.

Karaoke evening with DJ Francky – Micro d’Or 2020

Mussels and French fries evening Noche de karaoke con DJ Francky – Micro d’Or 2020

Noche de mejillones y patatas fritas Karaoke-Abend, moderiert von DJ Francky – Micro d’Or 2020

