Concours de belote Salle polyvalente Peyrat-de-Bellac, dimanche 20 octobre 2024.

Concours de belote Salle polyvalente Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 13:30:00

fin : 2024-10-20 19:00:00

Venez vous amuser et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu. Chaque participant sera récompensé ! Et pourquoi ne pas tenter votre chance à la tombola ? Des pâtisseries et boissons seront en vente au moment des entractes.

Salle polyvalente Rue de la Colline

Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine delpeuchmichel@gmail.com



L’événement Concours de belote Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Pays du Haut Limousin